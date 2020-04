Coronavíus: empresas de tecnologia lançam guia de entrega segura

Entregadores de serviços por aplicativo receberam orientações para padronizar procedimentos de higiene e prevenção contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Uma parceria entre a Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), Fecomercio-SP e algumas das principais plataformas de tecnologia (99Food, Cabify, iFood, Loggi, Mercado Livre, Rappi, Uber Eats, Zoom & Buscapé, James Delivery e B2W) resultará no lançamento, nesta semana, do "Guia para uma entrega segura em casa". Trata-se de um documento com recomendações para a entrega de mercadorias, alimentos, refeições e pacotes em geral. O objetivo é ajudar empresas, clientes e parceiros a cumprir as sugestões da Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à COVID-19, padronizando procedimentos de higiene e prevenção. "Desenvolvemos um manual com orientações das principais entidades setoriais, empresas e órgãos de saúde para que todos possam estar in formados sobre as melhores práticas", diz Vitor Magnani, presidente da (ABO2O). O guia pode ser acessado no site da entidade.





Via Varejo avança o comércio eletrônico

A Via Varejo, dona das marcas Ponto Frio e Casas Bahia (foto), reforçou os negócios online para aliviar a crise do coronavírus. Uma das estratégias foi investir nas vendas por WhatsApp. Segundo a empresa, 7,5 mil vendedores estão em contato direto com os clientes. O esforço deu resultado. Desde o início da pandemia, as receitas geradas pelos canais digitais subiram 42%, o q ue levou a Via Varejo a ganhar 7 pontos percentuais de participação no comércio eletrônico, de acordo com dados da consultoria GFK.



Bolsonaro põe quadro ligado ao PT na ANP

Rival do PT, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicou um quadro ligado ao partido para a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Trata-se de Symone Araújo, que cresceu na burocracia do Ministério das Minas e Energia pelas mãos de Marco Antonio Martins, secretário de Óleo, Gás e Renováveis no governo Dilma. Symone também é ligada ao diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Ferreira, que tem no currículo uma filiação ao PT.





Empresário encomenda 100 mil testes rápidos para o novo coronavírus

Alguns empresários planejam submeter seus funcionários a testes em massa para o coronavírus É a melhor maneira, dizem, para a retomada do trabalho sem expor as pessoas ao risco. Na semana passada, o presidente de uma empresa com 15 mil empregados encomendou de fabricantes chineses 100 mil testes rápidos, o volume mínimo para importações desse tipo. Ele espera a chegada do material, prevista para os próximos dias, para iniciar os testes com o apoio de laboratórios privados.





As lives vão revolucionar a indústria do entretenimento. A cantora sertaneja Marília Mendonça (foto) reuniu 3,1 milhões de espectadores simultâneos. Os também sertanejos Jorge e Mateus, 3,1 milhões. Com o isolamento social, nomes como Elton John, Paul McCartney e outros astros internacionais se renderam aos eventos ao vivo transmitidos pela internet.



Os artistas vão faturar com o modelo. Depois que a pandemia passar, nada os impedirá de alugar um teatro, fazer um show para mil pessoas e transmiti-lo pela internet para milhões de fãs – e com o apoio de patrocinadores. Nos Estados Unidos, produtores da Broadway planejam lives de peças de teatro.





A recuperação do varejo não será homogênea. Bares, restaurantes, entretenimento e turismo devem ser os últimos setores a se recuperar, enquanto materiais de construção, reparos, pequenos itens para o lar e vestuário serão os primeiros a sair da crise. A análise é de Alexandre Pierantoni, diretor-executivo da Duff & Phelps no Brasil.





Desde o início do isolamento social, a Oi registrou um aumento de 57% no uso de seus canais digitais. Apenas a Joice – inteligência artificial da empresa que fornece código de barras, envia fatura e ajuda nas necessidades de reparo –, detectou um aumento de 67% no volume diário de transações na comparação com janeiro.





“Nas outras crises, os bancos eram apontados como uma das causas do problema. Nesta crise, somos parte da solução”

Candido Bracher (foto), presidente do Itaú Unibanco









70%

foi a queda do número de reservas no Airbnb com a crise do coronavírus, segundo dados da consultoria AirDNA