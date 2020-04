Exportações do Brasil devem cair devido aos ataques de Weintraub à China

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou novamente o governo chinês, o que levou à reação imediata da indústria brasileira da laranja (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil %u2013 11/12/19)

Os ataques que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez à China podem custar alguns bilhões de dólares à balança comercial brasileira. Ontem, grandes produtores paulistas de laranja estudavam lançar um manifesto em defesa “das boas relações comerciais entre os países”. Eles temem represálias do governo chinês diante da provocação de Weintraub e das sucessivas acusações que os filhos do presidente Bolsonaro fazem ao país da Muralha. Coincidência ou não, o Ministério da Agricultura chinês informou a intenção de comprar “mais soja dos Estados Unidos”, o que resultará em menos negócios com os produtores brasileiros. Isso pode representar um sério problema para a economia do país. Segundo dados da Fundação Getulio Vargas, os chineses compraram no ano passado 35,5% de toda a produção do agronegócio nacional. Em 2000, a participação era de 2,7%. Em 2017, de 27,7%. Comprar briga com o gigante que há uma década é o maior parceiro comercial do Brasil não faz sentido.

Mineração debate saídas para a crise

O café da manhã do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi agitado no último domingo. Videoconferência reuniu, além do ministro, associações ligadas ao setor da mineração. No cardápio, o alongamento do prazo para pagamento de taxas e impostos, contratos de eletricidade e gás e o auxílio das mineradoras ao combate do coronavírus. Algumas cadeias minerais relataram queda na produção. Como saída, foi avaliada a possibilidade de substituição do mercado doméstico pela exportação.

Teleconsultas de psiquiatria disparam

Com o isolamento social, as pessoas estão recorrendo à telemedicina para agendar consultas médicas. A psiquiatria tem sido a segunda mais procurada entre as especialidades de teleatendimento oferecidas pela rede Dr. Consulta, só atrás daquelas relacionadas aos sintomas do coronavírus. Desde que o serviço de telemedicina foi lançado, em 25 de março, o Dr. Consulta realiza cerca de 30 teleconsultas diárias para psiquiatria. As mulheres lideram a procura pelo serviço, com 75% de participação.

Rappi e iFood devem indenizar entregadores

A Justiça de São Paulo determinou que as plataformas de entrega Rappi e iFood assegurem assistência financeira a entregadores que forem infectados pelo novo coronavírus. Segundo a decisão, que atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT), as empresas são obrigadas a garantir, pelo menos, o pagamento de um salário mínimo mensal aos profissionais. Em caso de descumprimento, está prevista a aplicação de multa diária de R$ 50 mil.

7%

foi quanto caiu a produção de veículos em março na comparação com fevereiro, segundo dados da Anfavea, a associação dos fabricantes do setor. Em relação a março de 2019, a queda foi de 21%

"Se não salvar as pessoas, a economia será devastada. Pessoas não irão ao restaurante, ficarão nervosas quanto a ir ao trabalho, haverá medo no ar. Basicamente, a economia se encaminhará para a paralisia se não pararmos a pandemia" Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia



O Chenut Oliveira Santiago Advogados mobilizou as equipes de suas unidades brasileiras – em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo – para orientar gratuitamente empresas e pessoas sobre como doar equipamentos, materiais de higiene e dinheiro para o combate ao coronavírus. Pedidos de orientação podem ser feitos pelo e-mail comunic acao@cos juris.com.

A Alvarez & Marsal, consultoria especializada em reestruturação de empresas, está oferecendo para startups acesso gratuito à sua rede de mentores especializada em gestão de crise. O objetivo é ajudar as startups a solucionar problemas fiscais, de fluxo de caixa e jurídicos, além de encontrar caminhos para gerir seus negócios na crise.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) suspendeu, até 30 de setembro, o pagamento de dividendos por bancos. Segundo o CMN, a decisão busca “evitar o consumo de recursos importantes para a manutenção do crédito e para a absorção de perdas futuras.” Países como Itália e Alemanha adotaram medidas parecidas.

Os cinco maiores bancos do país receberam 2 milhões de pedidos de renegociação de dívidas de pessoas físicas e empresas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os valores chegam a R$ 200 bilhões. Apenas a Caixa recebeu 1 milhão de pedidos de carência em contratos habitacionais.