Empréstimo para folha de pagamento pode minimizar crise nas empresas

A quarentena (foto)imposta pelas autoridades obriga os empresários a buscar meios de honrar seus compromissos. Demanda que ganhou força nesta semana é o financiamento da folha de pagamento. Segundo Sebastião Bonfim, fundador da rede artigos esportivos Centauro, essa é a única maneira de manter as pessoas dentro de casa. Sem dinheiro para comprar comida, a tendência é de que saiam para buscar algum meio de sobreviver financeiramente. A Centauro fechou todas as suas lojas no país e seu centro de distribuição está paralisado, algo inédito na história da empresa fundada há 40 anos. Para Alexandre Birman, presidente da Arezzo, grupo que reúne calçados e roupas, o governo precisa socorrer o pequeno empresário, que é responsável por 72% dos empregos no país. Birman concorda com Bonfim: o ideal, diz ele, é que Brasília lance alguma linha de crédito para que os empreendedores paguem os salários dos funcionários. Birmann diz que tentará não demitir ninguém.





Pai demite filho da Giraffas

As redes sociais deram um poder inédito aos consumidores. Ontem, um movimento que pregava boicote às empresas que ameaçaram funcionários de demissão em meio à crise do coronavírus fez a primeira vítima: Alexandre Guerra, filho do fundador da rede de fast food Giraffas. Ele foi afastado do conselho de administração da empresa pelo próprio pai, Carlos Guerra. Carlos, que é presidente do conselho, gravou um vídeo para informar que o filho também deixará de ser acionista da Giraffas.













R$ 150 milhões

é quanto o Itaú Unibanco vai doar para a compra de equipamentos médicos, como respiradores e kits de higiene









“Eu quero salvar o meu negócio”

O estresse dos empresários atingiu níveis alarmantes. “Se eu falar publicamente o que penso, vou ganhar inimigos”, diz o fundador de uma marca de roupas. “Vamos imaginar que o comércio continue fechado até o final de abril. Para mim, isso representa R$ 50 milhões em prejuízos. Quem vai pagar essa conta? Ninguém, é claro. Enquanto f aço o diabo para arranjar um jeito de sobreviver, os políticos ficam trocando desaforos. Não estou nem aí para eleição. Eu quero é salvar o meu negócio”.









FGV projeta três cenários para a economia em 2020

A Fundação Getulio Vargas desenhou vários cenários para economia brasileira em 2020 considerando os efeitos da pandemia do coronavírus. No mais adverso, projeta retração de até 2% do PIB. No moderado, calcula queda de 0,9%. Se tudo der certo, com o vírus sendo contido, a economia brasileira poderá avançar 0,1%. O estudo, no entanto, classifica o momento como “o maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial”.













"Não dá mais para não ter saneamento, não dá mais para ter favela. Não dá para achar que é cultural. São pessoas. Vamos ter que sair disso sem vencedor ou perdedor”





• Henrique Mandetta, ministro da Saúde









RAPIDINHAS

A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, preparou uma série de ações para ajudar os 30 mil clientes em tempos de coronavírus. Um dos focos é a oferta gratuita de recursos de inteligência artificial. Com a tecnologia “Ted”, por exemplo, é possível cruzar os dados da frota de mais de 1 milhão de veículos gerenciados pela marca.





O Sienge, plataforma tecnológica para a construção civil, colocou todos os seus 192 funcionários em esquema home office e tem trabalhado para que os clientes façam o mesmo. A empresa aumentou a capacidade do datacenter para que mais usuários da plataforma possam fazer uso simultâneo dela sem nenhum custo adicional.







(foto: China Out/AFP)





A qualidade do ar na China piorou muito nos últimos sete dias, segundo empresas de análises climáticas. Isso é um sinal claro de que a economia voltou a se movimentar depois da crise do coronavírus. Nunca é demais lembrar: a China responde por 30% da produção manufatureira e 25% do comércio internacional.





O Brasil é um dos países mais vulneráveis à pandemia do coronavírus. A avaliação é do banco americano Bank of America (BofA), que analisou 5 mil indicadores de 71 países. Segundo a instituição, a dívida pública elevada e o déficit fiscal tornam a economia brasileira menos resistente a crises globais.