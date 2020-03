Aplicativos de entrega avançam na crise do coronavírus

Bolsa brasileira tem pior desempenho do mundo

Crise gera onda global de solidariedade





As empresas que trabalham com muitos franqueados lançaram operações de guerra para ajudá-los a sobreviver em tempos de crise. A Arezzo prorrogou o prazo de pagamento de royalties e de mercadorias e dá suporte técnico aos franqueados para negociar os aluguéis em shoppings. Outra medida foi o cancelamento das coleções que seriam lançadas em abril.

O Burker King criou um comitê de crise que se reporta diretamente ao conselho da empresa. Uma das iniciativas é reforçar parcerias com três agregadores parceiros (iFood, Uber Eats e Rappi) para ampliar o delivery. Atualmente, 260 de seus restaurantes oferecem serviço de entrega e 93 dispõem de drive-thru.

Enquanto alguns setores sofrem, outros faturam. No atacarejo, redes como Atacadão, que pertence ao Carrefour, tiveram aumento de quase 100% das vendas no início de março, o que levou a empresa a reforçar a contratação de pessoal temporário. As vendas nos canais online também têm acelerado nos últimos dias.





5 milhões

de kits de testes rápidos para o novo coronavírus serão doados pela Vale ao governo. Comprados na China, os testes permitem resultados em 15 minutos



Se a quarentena for muito longa, vamos precisar de saídas radicais, que talvez nem funcionem. Parece haver a percepção de que não dará para ficar muito tempo parado e soluções intermediárias precisarão aparecer" Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados O Sebrae-SP está procurando startups que ajudem pequenos negócios a se reinventar. Uma das ideias é auxiliar restaurantes a instalar sistemas de delivery. Muitos estabelecimentos, especialmente os mais sofisticados, não trabalham com entregas e, segundo o Sebrae, "mal sabem por onde começar." Para eles, o delivery é a única saída.

Desde o início da pandemia do coronavírus, nenhuma outra bolsa no mundo teve desempenho tão ruim quanto a brasileira. Em dólar, o Ibovespa despencou 52% no período de pouco mais de um mês, segundo estudo do banco americano Goldman Sachs. A seguir aparecem as bolsas da Indonésia (recuo 50%), África do Sul e Rússia (ambos com 45%) e Chile (40%). Se for possível tirar algum alento da pesquisa, ela ao menos diz que a queda livre da bolsa brasileira foi exagerada.Se a quarentena durar muito, as grandes redes de varejo terão tempos difíceis pela frente. Um relatório do banco de investimentos suíço UBS concluiu que a Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia (foto) e Ponto Frio, poderá ser obrigada a fazer grandes liquidações de estoque para ter algum tipo de receita enquanto suas lojas permanecerem fechadas. Segundo o UBS, as vendas online não serão suficientes para equilibrar a balança. Longe disso. O banco prevê queda de 30% dos negócios pelo e-commerce.