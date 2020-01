Frederico Trajano: %u201CMelhor cenário em 62 anos%u201D

(foto: ROBSON FERNANDJES / ESTADÃO CONTEÚDO )











Evento realizado pelo banco suíço Credit Suisse em São Paulo não só confirmou o otimismo do empresariado na retomada econômica como reforçou que poucas vezes a confiança esteve tão alta. Segundo Frederico Trajano, presidente do Magazine Luiza, o ambiente brasileiro é o mais favorável em seis décadas. “Desde a fundação da empresa, há 62 anos, nunca houve um contexto tão favorável”, disse o líder do Magalu. O executivo afirmou que o cenário positivo pode revolucionar o e-commerce brasileiro e destacou que a missão do Magazine é ajudar a digitalizar 6 milhões de empresas. “Temos planos ambiciosos”, afirmou. Cofundador da Stone, André Street, outro participante do evento, também enxerga perspectivas animadoras. “Juros baixos e a reforma bancária ajudaram na criação de um bom ambiente de negócios, trazendo mais empresas para o mercado e melhorando a concorrência”, declarou. “Concorrência qualificada é sempre favorável para todos.”

O gargalo da educação financeira

A falta de educação financeira dos brasileiros é um entrave que precisa ser superado. Segundo levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), quase a metade (48%) dos consumidores não controla o orçamento. É muita gente. Sem controlar o orçamento, as pessoas se tornam inadimplentes, deixam de investir de maneira adequada e não realizam os seus sonhos. Só se resolve isso com educação financeira.





"Neste ano, com nossa estratégia mais consolidada, vamos buscar mais o resultado”

Paulo Caffarelli,

Empresário diz que chineses estão sendo tratados com preconceito

Um empresário ligado à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo diz que os chineses estão sendo tratados com preconceito no caso do coronavírus. “Já ouvi muita barbaridade por aí”, diz ele. “Falaram que a China está escondendo informações, que a situação é mais grave do que parece, que a falta de cuidados sanitários desencadeou a doença.” O executivo prossegue. “Tudo isso é absurdo. Se não fosse a conduta exemplar dos chineses, o vírus já teria chegado ao mundo inteiro.”













Lei Anticrime aquece mercado jurídico

Mais do que a criação do juiz de garantias, o grande impacto da Lei Anticrime para os escritórios de advocacia foi a possibilidade de acordos que permitem que políticos e empresários corruptos se livrem de processos se repararem os danos e confessarem crimes cujas penas máximas não ultrapassem, somadas, quatro anos. “A busca pela conciliação tem sido significativa”, diz o advogado Daniel Gerber, que atua em Brasília em casos da Lava-Jato. “É uma saída que poderia ter sido adotada em casos recentes.”













» A Coca-Cola lançou uma campanha de marketing curiosa. As latinhas do refrigerante escondem 30 conteúdos musicais exclusivos. Para desbloqueá-los, os consumidores devem acessar o QR Code impresso na lata. Segundo a empresa, os conteúdos incluem canções de artistas como Pabllo Vittar e Matheuzinho.





» A digitalização dos serviços financeiros é uma realidade no país. No Itaú, as contratações de crediário realizadas integralmente via canais digitais cresceram 25% em 2019. O banco oferece crédito pelos seus canais digitais desde 2016, em linhas que incluem crédito com garantias de investimento e antecipação de Imposto de Renda, entre outras.





» As vendas globais de veículos caíram 4,8% no ano passado, segundo dados da consultoria GlobalData. No total, 89,8 milhões de carros foram emplacados, o pior resultado desde 2015. O fraco desempenho é resultado do crescente desinteresse dos jovens por automóveis e da queda de 9,4% das vendas na China, o maior mercado mundial.





» Pesquisa do Ibope Repucom mostra a força dos esportes americanos no mercado brasileiro. Segundo o estudo, o Super Bowl, que será realizado neste fim de semana, impactará 23 milhões de pessoas no país. O número inclui desde os consumidores que acompanham o noticiário na internet até os que irão ver a partida pela TV.