Daniel Ortega suspende relações com Vaticano após crítica do papa

Daniel Ortega não gostou das criticas do papa Francisco (foto: AFP)



A Nicarágua de Daniel Ortega acaba de suspender relações com o Vaticano, porque o ´papa comparou o regime de Ortega com o comunismo soviético e o nazismo de Hitler. “Ditaduras grosseiras”, postou o papa Francisco, sugerindo “desequilíbrio” de Ortega. Imediatamente, o ditador mandou fechar a Nunciatura Apostólica. A nota oficial nicaraguense anunciando a suspensão usou palavras conhecidas por aqui: “Terrorismo golpista que divulga notícias falsas”. Na escalada totalitária, a primeira liberdade que Ortega suprimiu foi a de expressão, antes de tirar as outras liberdades. Assim fizeram Stálin e Hitler. Assim fazem todos os regimes totalitários.





Os nossos constituintes de 1988, marcados pelo AI-5, trataram de preservar a liberdade de expressão. Na cláusula pétrea, que é o artigo 5º, está o inciso IV, que estabelece: “É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. O artigo 220, que trata da comunicação social, garante que "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição…”. A seguir, o inciso 2º, veda qualquer tipo de censura política, ideológica e artística.





Por que insistir com esse óbvio, que é o respeito à Constituição? Porque ela não está sendo respeitada. É preciso esfregar a Constituição na cara de quem censura e na cara de quem se omite da obrigação de denunciar o desrespeito. Teríamos um regime de liberdade de expressão – portanto democrático – se a Constituição fosse praticada, mas muita gente defende sua própria liberdade de expressão, mas não a de quem discordam. Carregam ideias totalitárias, pelas quais as pessoas são livres para pensar – desde que pensem como se lhes impõem. São censores a policiar seus concidadãos. Assim agem Hitler, Stálin e totalitários políticos e religiosos de todos os tempos. Isso já foi questão de vida ou morte. Durante a pandemia, censuraram informações que poderiam salvar milhares de vidas.





No nosso país grassam modismos disfarçados de libertadores, que na realidade são liberticidas. Quem já leu “1984”, de George Orwell, identifica bem essa ditadura que começa com o controle da expressão do pensamento e pretende desembocar em outra “Revolução dos bichos”. Já existe um virtual Ministério do Pensamento, impondo e criando palavras e conceitos, ainda que contrariem a lógica e o conhecimento científico. A justiça e o mérito são sacrificados ante verdades inventadas – e quem expõe o ridículo dessas teses, é denunciado como infectado por alguma neofobia.





As pessoas estão sendo de tal forma patrulhadas, que têm medo de resistir e mostrar que não querem ser enganadas. se encolhem com medo da opressão. É um processo em que a opinião está sendo criminalizada, para formar seres acríticos e inermes. Até quem faz a propaganda disso acabará sem liberdade para decidir como a propaganda. Quando esse acólito da seita perceber que foi usado, já será tarde; o regime já passou da fase primária de dominar a liberdade de expressão, e já terá controlado as liberdades de ir e vir, de se relacionar e, sobretudo, de pensar. Então vai ser tarde, já não serão livres, porque seus neurônios já terão sido algemados.